Seuls 40 % des Belges maintiennent leurs plans et 8 % les ont abandonnés.

Le Belge conserve sa brique dans le ventre et la reprise du secteur immobilier l’a prouvé, avec une majorité de biens se vendant le premier jour de visite, au prix affiché. Malgré tout, le nombre de biens mis en vente reste plus limité qu’avant la crise et tous les acheteurs ne sont pas non plus prêts à franchir le pas en sautant sur la moindre occasion. Le confinement a probablement accéléré les envies de certains acheteurs, désirant au plus vite acquérir un bien avec un jardin ou une terrasse, mais il a aussi freiné les ardeurs de certains candidats, désireux de prendre le temps de la réflexion.