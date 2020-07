En 2018, les stations balnéaires de la Côte belge rassemblaient près de 97 500 secondes résidences. Dont près de 22 000 à Knokke-Heist, autour des 16 000 à Coxyde et Middelkerke, entre 7 800 et 10 000 à Nieuport, Ostende, La Panne et Le Coq.

Trois de ces communes - Knokke-Heist, Coxyde et La Panne - n’imposent pas d’additionnels communaux à l’Impôt des personnes physiques (IPP). Une quatrième fera de même en 2024 : Middelkerke. Elle se délestera néanmoins de ce revenu en plusieurs phases. Venant de 5 % de centimes additionnels à l’IPP en 2019 (un taux déjà plus bas que la moyenne de 7 % de la Région flamande), elle abandonnera chaque année 1 % jusqu’à leur suppression totale en 2024.

(...)