En cette période où l’on parle trop souvent de décès, certaines familles se retrouvent du jour au lendemain à gérer une succession. Le premier réflexe est alors de se tourner vers son notaire, mais il ne s’agit pas d’une obligation légale. Des bureaux successoraux existent et, parmi eux, on retrouve Legacio. Cette start-up s’est lancée en juin dernier avec une particularité : ce service est 100 % digital. "Le contexte sanitaire et le développement de rencontres virtuelles ainsi que la digitalisation nous ont donné l’opportunité de nous lancer dans ce projet, explique François Kiesecoms, CEO de Legacio. Rappelons que lors d’un décès la famille du défunt doit faire parvenir au fisc une déclaration successorale. La croyance populaire fait qu’on pense tous être obligés de passer par un notaire, mais ce n’est pas le cas. Il ne s’agit pas d’un acte notarié, même s’ils ont un monopole qui est quelque part injustifié. "