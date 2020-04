Autre cas particulier qui ne l’est pas tant que cela aux yeux du président du syndicat des propriétaires, c’est le kot étudiant.

"Pour moi, c’est un logement comme un autre. C’est le logement de l’étudiant, là où il dort toute l’année. Si on invoque le fait qu’il est rentré chez ses parents et qu’il n’occupe désormais plus le kot, c’est par choix. Si on pousse le raisonnement plus loin, pourquoi devrait-il dès lors payer également le week-end s’il rentre chez ses parents, pendant les vacances, et même en journée puisqu’il est en cours? On ne va quand même pas faire de la location à l’heure !", fustige Olivier Hamal, ajoutant même "que de nombreux étudiants préfèrent d’ailleurs rester dans leur kot, pour étudier ou non, car la situation serait bien plus compliquée à la maison avec plusieurs frères et sœurs par exemple. Évoquer le coronavirus comme cause d’incapacité d’occuper un kot, c’est à nouveau saisir une aubaine pour ne pas payer. En discutant avec son propriétaire, il y a peut-être moyen de trouver des solutions et des aménagements."

(...)