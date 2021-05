Depuis un an, le marché de l’immobilier est sous pression. Le confinement a redistribué les cartes et les maisons avec jardin se vendent en quelques jours seulement. Pas question ici de parler des prix de l’immobilier qui ont grimpé en flèche dans certaines régions, mais bien de tout ce qui entoure un achat.

Car au moment d’entrer dans sa nouvelle maison, on oublie parfois toutes les petites choses auxquelles il faut penser, du déménagement en lui-même aux changements de domiciliation, de contrat d’énergie, etc. Et puisque le marché est sous pression, les agents immobiliers se réinventent pour se démarquer de la concurrence. Grâce à la start-up flamande Smooved, de nouveaux services sont disponibles depuis plusieurs mois et débarquent à Bruxelles et en Wallonie.