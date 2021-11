Le secteur de la construction fait face à une hausse des prix sans précédent, sans parler de la pénurie qui existe au niveau des fournitures. Une impasse pour certaines entreprises qui n’ont pas d’autre choix que d’augmenter leurs tarifs, tandis que d’autres tentent de se réinventer. Un terme bien à la mode depuis mars 2020, mais qui a du sens pour Hélène de Troostembergh, CEO de BuildUp, le nouveau nom de la start-up beSteel. "Notre but est de bouleverser le secteur de la construction qui repose encore sur un fonctionnement d’un autre temps et qui n’est pas du tout en phase avec tous les défis énergétiques actuels, lance-t-elle d’emblée. Besix vient d’entrer dans notre capital pour nous aider à porter notre projet ambitieux qui vise à changer les méthodes de construction mais aussi et surtout de proposer des habitations 100 % neutres et circulaires."

(...)