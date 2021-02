Le coronavirus a clairement impacté le marché de l’immobilier. Alors que le premier confinement, en avril dernier, laissait planer un doute sur les intentions des Belges d’investir dans leur logement, que ce soit pour l’acquisition, la construction ou la rénovation, force est de constater que le marché a connu un dynamisme sans précédent dès l’été dernier.

Sur le marché tant des nouvelles constructions que de la rénovation, les Belges attachent plus que jamais une importance au confort et aux produits haut de gamme personnalisés et de grande qualité. Les produits standards deviennent moins attractifs. La tendance à créer une sensation d’espace supplémentaire et à connecter les espaces intérieurs et extérieurs a également été renforcée par la pandémie de Covid-19.

Réunis par l’agence de marketing Essencia, de nombreux acteurs du secteur de la construction et de la rénovation ont échangé leurs points de vue sur les attentes des Belges quant à la construction ou la rénovation de leur logement.