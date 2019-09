Le secteur a connu un grand boom avec l’été torride de 2018, et cela continue en 2019.

Une piscine en Belgique ? Beaucoup jettent l’éponge assez vite en pensant que cela n’est pas rentable pour deux mois de beau temps par an, si tout va bien.

Mais les mentalités changent en même temps que les étés de plus en plus chauds. L’été 2019 a connu trois vagues de canicule. Quelque chose d’inédit en Belgique ! Installer une piscine est aujourd’hui le rêve de nombreux Belges et si vous en faites partie, il est temps de réfléchir à votre projet.

Quel installateur choisir ? Quels sont les différents types de bassins et filtrations possibles ? Y-a-t-il des démarches administratives à entreprendre ? Quel budget faut-il prévoir ? Quels sont les meilleurs systèmes de protection ? Quel type d’éclairage peut-on envisager ? Comment aménager au mieux les abords de la piscine ?

Pour ficeler au mieux votre projet de construction et profiter d’une piscine terminée, équipée et accueillante dès le mois de juin prochain, IPM vous invite, le 24 septembre prochain*, à une soirée d’information où vous aurez l’occasion de rencontrer trois piscinistes de renom : LPW Pools, Mattimmo Pools, Bluepiscines.

(...)