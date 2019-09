Vendre son bien immobilier ou le mettre en location, trouver la maison de ses rêves… Voilà des défis que relèvent quotidiennement des milliers de personnes en Belgique. Car vous en avez tous déjà fait l’expérience, se lancer dans ces démarches immobilières d’achat, de vente ou de location prend beaucoup de temps et énormément d’énergie, jusqu’à en décourager plus d’un.

Pour faire face à cela, une nouvelle plateforme en ligne vient de voir le jour en Belgique.

Sous le nom de trouverlameilleureagence.be, elle permet en quelques clics de rentrer ses données et d’être mis dans le registre de toutes les agences immobilières concernées par votre recherche. Aussi bien pour les vendeurs que les acheteurs d’un bien, il suffit de remplir un formulaire reprenant quelques caractéristiques du bien recherché ou en vente : sa taille, le nombre de chambre, sa situation ou encore son prix, évidemment.

On peut parler d’un Immoweb automatisé où les offres arrivent d’elles-mêmes via un réseau d’agences immobilières qui prendront directement contact avec vous. Un gain de temps donc, mais aussi une facilité pour ceux qui ne maîtrise pas toujours le milieu de l’immobilier. "La plupart des propriétaires ne sont pas des spécialistes et ont besoin d’assistance pour vendre efficacement leur bien actuel. Et dans ce processus de vente, la première étape est sans doute la plus importante : la valorisation exacte du bien. L’expérience des agences est un élément clé dans la qualité de l’évaluation. Les agents immobiliers sont tous des acteurs locaux, ils connaissent leur quartier dans les moindres recoins et sont capables de vous donner le prix maximum auquel vous pourrez vendre votre maison ou appartement" , indiquent les responsables de la plateforme. "Ils seront là aussi pour présenter votre bien sous son meilleur jour, vous aider à le mettre en valeur ou pour négocier avec les acheteurs. Bref pour que vous puissiez en tirer une somme qui correspond exactement à sa valeur marchande."

Fini de devoir éplucher des centaines d’annonces et de visiter des biens immobiliers en pure perte de temps, d’autant plus que les agences répertoriées sur la plateforme sont vérifiées et contrôlées en amont. "Rappelons que le site est 100 % indépendant et qu’il établit des contacts entre les particuliers et toutes les agences immobilières, sans en privilégier aucune", précise-t-on.