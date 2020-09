Certaines conditions doivent être remplies, mais c’est avant tout une solide négociation qui fait la différence.

Si, depuis le déconfinement, l’activité immobilière a repris de plus belle avec une frénésie d’achat jamais rencontrée auparavant, le revers de la médaille est une envolée des prix dans certaines régions qui effraie les candidats acheteurs. On ne compte en effet plus les maisons vendues en une journée seulement, à un prix supérieur à celui annoncé par l’agence immobilière. Des maisons toujours plus prisées et des investisseurs se rabattant sur les appartements en ville ont entraîné l’ensemble du marché à la hausse.

Pour espérer encore pouvoir concrétiser leur rêve, les candidats à l’achat peuvent heureusement compter sur des taux au plus bas en matière de crédits hypothécaires. Depuis août dernier, plusieurs emprunteurs (au fort pouvoir de négociation) ont en effet obtenu un taux en dessous de la barre mythique de 1 %. De quoi faire rêver leurs parents et grands-parents qui ont parfois emprunté à des taux records de 14 %, voire davantage.