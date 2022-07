Des problèmes d'encodage rencontrés pour obtenir le chèque mazout : "Je n'habite pas dans un restaurant de sushis !"

Accessible depuis ce jeudi matin, la plateforme d'encodage du chèque mazout du SPF économie connaît déjà un réel succès . Le site permet en effet aux citoyens qui ont rempli leur cuve à mazout après le 15 novembre 2021 de demander un chèque de 225 €. Un geste décidé par le gouvernement fédéral pour limiter l'impact de la hausse des prix. Il faut dire que la flambée des prix, très impactante au niveau des carburants routiers, l'est aussi pour le chauffage. Les prix maximum - pour une commande de moins de 2.000 litres - tournent autour des 1,3335 € du litre, contre 0,3412 € du litre en avril 2020, selon le comparateur de prix Carbu.com . Avec un passage à 1,5 € du litre il y a moins d'un mois. Soit une hausse des prix de 2.000 € pour une personne qui ferait le plein aujourd'hui contre une facture payée en avril 2020.



La plateforme , prise d'assaut ce jeudi, offre tout de même quelques bugs. "Je n'habite pas dans un restaurant de sushis, rigole ainsi Denis, un habitant de Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). Lorsque je me suis connecté à la plateforme via Itsme, mon adresse indiquée n'était pas la bonne. Le numéro bien, la commune aussi. Mais pas la rue. Celle-ci me renvoyait dans un restaurant de sushis sur la Nationale 4 à Corbais alors que j'habite Hévillers. Et il est impossible de changer mon adresse sur la plateforme. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cette adresse car, lorsque j'ai rempli ma déclaration d'impôts, ils avaient bien la bonne adresse."

Que faire dès lors ? "Je pourrais indiquer l'erreur dans la case remarques. Mais qui me dit qu'ils valideront mon dossier ?"

De nombreux autres citoyens auraient été confrontés au problème. Contacté, le SPF Economie confirme qu'il y a eu quelques bugs mais que l'erreur devrait bientôt être corrigée. "Il y a en effet eu un petit problème lié à des différences d’encodage des adresses au niveau des communes, admet Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie. Le problème devrait désormais être résolu, ou en passe de l’être."