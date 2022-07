Marie-Christine Marghem craint le scénario catastrophe: "Vous allez voir: au retour des vacances, les Belges vont être rationnés en électricité"

Pour éviter le scénario catastrophe, il faut maintenir la totalité de notre parc nucléaire en état de marche." C'est le mantra que répète inlassablement Marie-Christine Marghem depuis des mois. Ministre fédérale de l'Énergie de 2014 à 2020, la députée libérale craint que le mix de production énergétique belge qui allie renouvelable, centrales au gaz et réacteurs nucléaires ne soit suffisant pour éviter des rationnements d'électricité.

"Vous allez voir en septembre-octobre. Les gens vont rentrer de vacances, il faudra mettre les enfants à l’école et ils ne sauront pas payer leurs factures. Notre consommation de gaz va être rationnée, aussi bien pour les entreprises que pour les citoyens. Puisque la ministre veut faire de l’électricité avec du gaz, on va aussi être rationnés en électricité. La facture d’électricité du citoyen va augmenter. Tout va augmenter. Tout va s’enchaîner et monter à une vitesse ingérable."

Un risque qui découle de l’interdépendance intrinsèque au mode de fonctionnement du marché de l’énergie européen mais qui pourrait être freiné en gardant une part plus importante de nucléaire dans la production belge, selon la Tournaisienne.

"Je suis pour un mix renouvelable-nucléaire avec une portion gérable de renouvelable. Tant que vous n'avez pas de processus de stockage à grande échelle qui soit soutenable économiquement, vous ne pouvez pas imaginer plus de 35 % de renouvelable dans votre mix énergétique. En Allemagne, ils ont 35 % de renouvelable et ils ne s'en sortent pas".

De par la présence proche d'autres parcs éoliens, le nouveau parc éolien offshore belge va connaître des effets de rentabilité moindre. "Le parc de Dunkerque et le parc du Borssele vont nous prendre du vent." Or, quand il n'y a plus ni vent ni soleil, il faut compenser la demande en électricité avec du gaz. "Plus vous avez du renouvelable, plus il vous faut du gaz." Selon la députée, le seul scénario qui permet d'éviter une rupture d'approvisionnement et une dépendance au gaz étranger, c'est la prolongation de cinq réacteurs belges. "En Belgique, nous avons un parc nucléaire en état de fonctionner qui donne plus de 50 % de notre électricité et nous allons le fermer. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi visant à prolonger nos réacteurs nucléaires."

La ministre actuelle de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), ne souhaite garder que deux réacteurs nucléaires, Doel 4 et Tihange 3, en état de marche. "Nos autres réacteurs sont trop vieux ou fissurés", a-t-elle encore rappelé jeudi à la RTBF.

"L'agence fédérale de contrôle nucléaire est la seule à pouvoir dire en toute indépendance si une infrastructure ou un réacteur est capable de rester en activité avec des mises à niveau de sûreté aux standards les plus exigeants sur le plan international. Et elle dit qu'on peut le faire", réplique Marie-Christine Marghem. "Il faut juste faire des travaux de mise à niveau."

Ce qui bloquerait, ce ne serait donc pas l'existence (ou non) de fissures mais la loi de 2003 qui a imposé un cadre légal d'extinction du nucléaire belge et "qui oblige à faire des études d'incidence chaque fois que l'on veut passer le cap de 2025". Les mises en garde de la ministre Van der Straeten sont "du pipeau " pour Marghem qui dénonce une vision " idéologique". " Si ces réacteurs sont dangereux, il faut les arrêter tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. Il faut écouter la voix des experts."