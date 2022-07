Prix de l'énergie: le pétrole dégringole encore et renoue avec ses niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine

Les cours du pétrole ont brièvement dévissé de plus 5% jeudi, retombant à des niveaux plus vus depuis avant la guerre en Ukraine, emportés par les craintes de récession qui menacent la demande d'or noir, dans un contexte d'inflation record aux Etats-Unis et en zone euro.