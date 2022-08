Accueil Conso Prix energie Les prix de l’énergie continuent d’augmenter: “Si la situation ne change pas, la facture moyenne va atteindre 7.000€ par an pour les Belges” Le prix du gaz bat de nouveaux records ces dernières semaines. De quoi craindre le pire. Van Hoof Thibaut ©© JC Guillaume/Demoulin

La guerre en Ukraine s'enlise, mais cela ne veut pas dire que l'on n'en ressent plus les effets chez nous. Si on a beaucoup parlé du prix du gaz au tout début de l'attaque russe à la suite d'une flambée sur les marchés, on ne peut pas dire que l'été fasse office de trêve. Si on consomme moins d'énergie et que les prix ont d'habitude tendance à baisser durant cette période de l'année, ce n'est pas le cas actuellement. C'est même l'inverse puisqu'on a atteint des records ces dernières semaines, pour passer à plus de 200 € du mégawattheure. "Pour...