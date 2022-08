Carburants : faites vite le plein, les prix devraient repartir à la hausse

Ces dernières semaines, les prix du diesel et surtout de l'essence sont repartis à la baisse. Et si on reste toujours sur des tarifs très élevés par rapport à la situation qui précédait la guerre en Ukraine, cela fait tout de même du bien au portefeuille de nombreux Belges. On parle pour ce mardi 16 août d'un maximum de 1,77€ du litre pour l'essence 95, 1,96€ pour l'essence 98 et 1,93€ pour le diesel . Pas de quoi crier victoire non plus, donc. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette légère baisse continue....