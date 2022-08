Accueil Conso Prix energie Les trois solutions de Damien Ernst pour faire baisser la facture énergétique de 1350€ pour chaque ménage Damien Ernst propose trois solutions qui, selon lui, ne coûteront rien à l’État. Thibaut Van Hoof ©Shutterstock/ Belga

Quand on consulte Damien Ernst pour faire le point avec lui sur la crise énergétique, les nouvelles sont rarement bonnes. Et ce début de semaine n'a pas dérogé à la règle. "Je suis encore et toujours très inquiet, souffle-t-il. On approche...