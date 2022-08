Accueil Conso Prix energie "Il faut aider les revenus jusqu’à 2200 euros net" : Thomas Dermine dévoile les mesures proposées par le PS pour soulager les factures d'énergie Relèvement du montant des frais professionnels, indemnités kilométriques portées à 0,37 euro/km,.. Le PS dévoile ses solutions pour faire face à la crise. Pour les financer, le relèvement de la taxe compte-titres, la taxation des surprofits, etc., sont évoqués. Frédéric Chardon & François Mathieu Le secrétaire d'Etat à la relance, Thomas Dermine (PS), se fait la voix du PS pour annoncer les propositions envisagées pour soulager le portefeuille des citoyens. ©GUILLAUME JC

"Ce que je redoute le plus, c'est une forme de désagrégation politique, parce que nous ne serions pas capables de répondre à notre devoir à court terme, qui est d'aider l'ensemble de la population. On doit prendre des mesures pour des raisons sociales et démocratiques". Thomas Dermine, le secrétaire d'Etat à la relance et aux investissements publics, se fait ici "la voix du Parti socialiste" pour expliquer...