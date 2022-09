Fermeture de Nord Stream 1 : le prix du gaz européen augmente de plus de 30 %

La semaine commence du mauvais pied sur le marché du gaz. La fermeture prolongée du gazoduc Nord Stream 1, annoncée vendredi en fin de journée par Gazprom, crée à nouveau des étincelles. Ce lundi, le prix du gaz en Europe prenait près de 30 %, avant de refluer aux alentours des 20 % de hausse.

Après avoir atteint le record historique de 345 euros le mégawattheure, le gaz avait entamé un recul marqué, accordant une accalmie aux marchés et aux consommateurs. Mais la perspective de voir les vannes du gaz russe définitivement coupée vers l'Europe sème à nouveau un vent de panique. Gazprom a justifié sa décision de vendredi par des problèmes techniques. Mercredi, le pipeline entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique avait déjà été fermé pendant trois jours pour cause de maintenance.

Les observateurs craignent fortement que Gazprom ne reprenne pas du tout les livraisons via Nord Stream 1. Moscou avait précédemment réduit l'approvisionnement en gaz à 20 % de la capacité maximale. Gazprom a également invoqué des problèmes techniques pour expliquer cette situation.

La Russie continue d'envoyer du gaz à l'Europe via un itinéraire passant par l'Ukraine, mais cela ne suffit pas à compenser l'arrêt des livraisons par Nord Stream 1.