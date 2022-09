Ce combo offre une solution pour diviser sa facture énergétique par cinq

La facture d’énergie pour une maison chauffée au gaz et sans panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 350 euros par mois. Avec 24 panneaux et une pompe à chaleur, elle est de 70 euros par mois (redevance annuelle et tarif prosumer). "On a des frais d’énergie mensuels pratiquement cinq fois moins importants pour la version panneaux et pompe", souligne Georges Corman, fondateur de l’entreprise.