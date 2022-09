Accueil Conso Prix energie Un tiers des Belges veulent changer de système de chauffage La hausse des coûts de l’énergie incite à investir pour réduire sa facture. Vincent Schmidt ©BELGA

C’est avec une angoisse de plus en plus marquée que les Belges scrutent les tarifs du gaz et de l’électricité. Entre les petits gestes pour tenter de minimiser sa consommation et les investissements pour rendre son habitation moins énergivore, toutes les solutions sont envisagées. Une enquête menée par Daikin auprès des propriétaires belges démontre également...