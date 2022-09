Comment économiser de l'argent sur l'énergie? Voici les recommandations de Umicore

Grâce au travail à domicile le vendredi, le chauffage des bureaux peut être éteint pendant trois jours. Le thermostat de l'entreprise est également désormais fixé à 19 degrés.

Le président d'Umicore se dit sceptique au sujet des effets de l'introduction d'un plafonnement des prix et d'une réforme du marché du gaz et de l'électricité. "C'est le traitement des symptômes", explique-t-il. "La mesure la plus importante que nous puissions prendre est de consommer moins d'énergie, et j'entends nos décideurs y accorder beaucoup trop peu d'attention. Pour le Premier ministre Alexander De Croo, c'est presque une note de bas de page dans sa communication."

Il préconise une campagne gouvernementale massive pour utiliser moins d'énergie, de 10 à 15% en dessous des niveaux actuels. "Si nous faisons cela, les prix sur les marchés de l'énergie pourraient revenir à des niveaux plus normaux. Peut-être même plus vite que nous ne le pensons."