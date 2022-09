Comment bénéficier des 392 € de remise sur votre facture énergie en novembre et décembre 2022 ? Tout ce qu'il faut savoir

Qui a droit à ce fameux "paquet énergie à prix réduit" pour novembre et décembre 2022 ? Qui est exclu de cette réduction ? Vos revenus et votre type de contrat joue-t-il un rôle ? Toutes les réponses à vos questions.

C'est désormais acté : le gouvernement fédéral belge a décidé, à la sortie d'un énième kern énergie vendredi dernier, de venir en aide aux ménages belges durant l'hiver 2022. Concrètement, un montant maximal de 196 euros sera déduit des factures énergétiques pour ces mois de novembre et décembre 2022, pour un total de 392 euros d'aide, à condition de remplir certaines conditions. Le tout afin de faire face à la crise énergétique, alors que de plus en plus de Belges (foyers, entreprises, indépendants) se demandent comment ils vont pouvoir payer leurs factures de gaz et d'électricité. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette aide ponctuelle, le fameux "paquet énergie à prix réduit".



Aide énergie du gouvernement : Quels montants ?

L'aide prendra la forme d'une ristourne sur facture, de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l'électricité. Le tout pour les mois de novembre et décembre 2022. Soit un total de 392 euros maximum, durant l'hiver 2022. Et pour 2023 ? Pour l'instant, rien n'a été décidé, le gouvernement réévaluera la nécessité de soutenir les ménages plus longtemps au coeur de l'hiver.

Qui pourra recevoir cette aide et quel type de contrat d'énergie faut-il avoir pour en profiter ?

Tout le monde... a priori. Pour être éligible aux 135 € de déduction sur le gaz et 61 € sur l'électricité, il faut bien entendu avoir souscrit des contrats pour la fourniture de ce type d'énergie. Si vous n'avez pas le gaz chez vous (et que vous vous chauffez à l'électrique ou au bois, par exemple), vous n'êtes malheureusement pas éligible à l'aide gouvernementale sur le gaz. Autre filtre mis en place : le type de contrat d’énergie de chaque ménage. Ainsi, la mesure s’appliquera à tous les contrats variables, ainsi qu'aux contrats fixes conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2021. Si vous disposez d'un contrat d'énergie à tarif fixe conclu avant cette date, vous ne serez pas aidés. Mais, si c'est le cas, il faut rappeler que vous êtes protégés par des tarifs nettement moins chers que ceux actuellement en vigueur sur le marché de l'énergie. Ne modifiez surtout pas votre contrat, même avec l'aide gouvernementale, vous seriez très largement perdants.

Peut-on recevoir le “paquet énergie à prix réduit”, peu importe nos revenus ?

Oui et non. Il y a bel et bien une mesure d'exclusion pour ceux qui disposent de revenus aisés. Mais le seuil déterminé est très élevé : il faut avoir un revenu net imposable annuel de plus de 62.000 euros si vous êtes isolé, et un revenu combiné de maximum 125.000 euros pour les ménages, majoré de 3.700 euros par enfant ou personne à charge dans le foyer. En tout, ce sont 85% des ménages belges qui bénéficieront donc de l’aide du gouvernement. Quid des autres, les 15% les plus riches ? En soi, ils recevront, eux aussi, l'aide en novembre et décembre également. Seule différence de taille : cette aide sera, pour eux et pour eux seuls, fiscalisée sous forme d'avantage imposable. Ils seront donc imposés dessus, et devront en retourner une partie au Fisc lors du prochain exercice fiscal. L'objectif de la Vivaldi, d'aider essentiellement la classe moyenne, est donc ici rencontré. Pour rappel, pour ce qui concerne les plus précarisés, le tarif social élargi a été étendu jusqu'à mars 2023. Enfin, tout le monde profitera toujours, jusqu'à mars 2023 au moins, d'une réduction de la TVA à 6% sur l'énergie.

Quelles démarches devrez-vous faire pour bénéficier des 392 € d'aide ?

Les réductions seront automatiquement appliquées par votre fournisseur d'énergie pour vos factures d'acompte mensuelles de novembre et décembre 2022. Il n'y a donc pas de démarches à entreprendre de votre côté, pas de formulaire à remplir.

Quid si vous avez une citerne à mazout ou au propane ?

Dans ce cas, l'aide sous forme de chèque passe de 225 euros (déjà payés pour la plupart des ménages) à 300 euros. Si vous avez déjà bénéficié du premier chèque de 225 euros, vous recevrez seulement la différence de 75 euros.