Surprofits : le chantage de TotalEnergies

Parmi les pistes sur la table de l’Europe pour faire baisser la facture énergétique des ménages figure notamment la taxe sur les surprofits des grands groupes énergétiques. Mais pour TotalEnergies, c’est hors de question. Le géant pétrolier brandit en effet la menace de supprimer la ristourne de 20 cents sur le prix des carburants à la pompe si une telle mesure est adoptée.

Comme le rapporte RTL, le PDG du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a réagi lors d'une audition parlementaire sur la proposition du patron de l'ONU de mettre en place une taxe sur les super-profits. "La contribution en 2023 va dépendre du niveau de taxation que vous allez tous décider, a-t-il lancé aux parlementaires. J'attends de voir ce qui va sortir au niveau européen, quel effort va représenter l'effort européen […] voir comment vont être taxés ces profits pour voir si la partie volontaire continue ou non."

La pression est dans le camp français, qui pourrait être amené à s’opposer à cette taxation pour maintenir des prix plus attractifs à la pompe.

TotalEnergies estime par ailleurs payer déjà suffisamment de taxes, comme l’a rapporté son PDG. Selon Patrick Pouyanné, le groupe paiera 30 milliards de dollars d’impôts et taxes à la production dans le monde, dont 1,6 et 1,9 milliard d’euros pour la France. C’est 3 fois plus qu’en 2020 (6 milliards) et près du double du montant acquitté l’an dernier (16 milliards).

C’est une mauvaise nouvelle pour les nombreux Belges qui franchissent désormais la frontière pour faire le plein, mais aussi pour les perspectives de voir les prix de l’énergie baisser. En effet, la taxation sur les surprofits serait rétrocédée aux États membres de l’Union européenne, afin de mettre en place différentes actions destinées à réduire les coûts de l’énergie pour les consommateurs.