Factures d'énergie qui explosent : l'UE trouve un accord pour des mesures d'urgence

Les ministres européens de l'Energie sont parvenus à un accord sur des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises à faire face à l'envolée des prix de l'énergie, a annoncé la présidence tchèque du Conseil de l'UE.

Ces mesures consistent à récupérer une partie des "superprofits" des producteurs d'énergie pour les redistribuer au consommateur, et à réduire la demande d'électricité aux heures de pointe. Au total, des recettes d'environ 140 milliards d'euros pourraient ainsi être reversées, estimait en septembre la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

En amont de la réunion tenue ce vendredi à Bruxelles, une majorité d'Etats membres - quinze, dont la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne - estimaient également qu'il était nécessaire de s'attaquer au "problème le plus grave" : ils réclament un plafonnement des prix de gros du gaz sur le marché européen. Ces pays veulent que la mesure s'applique à toutes les importations de gaz, pas seulement celles qui proviennent de Russie. Et certains "sont de plus en plus nerveux" face à l'attitude de la Commission, selon un diplomate européen.

L'exécutif communautaire, tout comme l'Allemagne, est réticent à une telle mesure, redoutant qu'une limitation des prix menace l'approvisionnement des Européens, en dissuadant les "partenaires fiables" comme la Norvège ou les Etats-Unis de livrer l'UE en gaz, au profit de l'Asie. La Commission envisage toutefois de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité.

Ces options seront discutées par les ministres, et devraient donner lieu à un plan plus détaillé, avant un sommet des dirigeants des Vingt-Sept le 7 octobre à Prague.

Plus d'informations à venir...