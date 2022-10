Accueil Conso Prix energie Ces factures d’énergie quasiment illisibles: "Il faut presque être ingénieur pour y comprendre quelque chose" Vu l’illisibilité des contrats actuels, on peut s’interroger sur la flambée des prix. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Recevoir un e-mail ou un courrier de son fournisseur d'énergie est devenu la hantise des Belges. Et certains se demandent si ces propositions d'acompte sont réellement justifiées. Si les fournisseurs ne les augmentent pas plus que nécessaire pour constituer une réserve et offrir une bonne surprise à leurs clients au moment de la régularisation. Si cela paraît peu probable, il est aujourd'hui impossible de dire que ce n'est pas le cas, comme l'explique Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Nous soulevons le problème depuis des mois, les nouveaux...