Le pot en terre cuite et les chauffe-plats: l’astuce chauffage à petit prix (à condition d’être prudent)

Se chauffer pour quelques centimes, c’est possible !

Un ou deux pots en terre cuite et quelques bougies chauffe-plats : voilà les ingrédients pour se concocter un chauffage d’appoint redoutablement efficace, si on en croit les différents tutoriels qu’on trouve sur YouTube. Un très bon plan en pleine crise énergétique dont les Néerlandais sont fous ! La preuve : là-bas, les jardineries des Pays-Bas ont été dévalisées de leurs pots de fleurs en terre cuite, idem pour les vendeurs de bougies chauffe-plats. Un vrai petit chauffage d’appoint, pour trois fois rien, cela se tente ! Explications.

En résumé, il suffit donc d’acheter un pot en terre cuite et sa soucoupe ainsi que quelque six bougies chauffe-plats. Disposez ensuite ces bougies sur l’assiette et posez le pot retourné par-dessus. Le truc, c’est qu’il faut laisser un espace entre soucoupe et pot pour que l’air puisse passer aisément : le trou du pot ne suffit pas. L’information est importante, le mieux étant de regarder un tuto pour faire au mieux.

Cela ne va pas réchauffer toute la maison, loin de là. Selon les expériences menées par les scientifiques de la plateforme néerlandaise Scapeler, cette installation n’augmenterait la température d’une pièce que de 0,3 à 0,4 °C, en une heure. Mais c’est très bien pour une petite pièce. Et cela donne une ambiance agréable.

Précautions : l'air doit rester sain, n'en allumez pas trop au même endroit, soyez toujours présent dans la pièce, et attention aux brûlures, la température du pot peut dépasser les 60 degrés. Surtout si vous avez des enfants ! Sachez enfin que les pompiers néerlandais déconseillent "vivement l'utilisation de formes alternatives de chauffage, comme les pots en terre cuite".