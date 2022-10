Dernière chance pour réclamer sa prime de chauffage, mais l'application bug

L'application sur laquelle les ménages réclament leur prime de chauffage rencontre un problème technique, a annoncé le SPF Economie sur Twitter vendredi matin. Le bug survient au mauvais moment puisqu'il s'agit de la date limite pour introduire une demande de prime. "Nous sommes conscients du problème et nous essayons de rendre l'application à nouveau opérationnelle dès que possible", a informé le SPF vendredi.

Au début de cette année, le gouvernement a octroyé une allocation fédérale de chauffage de 100 euros nets. C'était l'une des mesures prises face à la flambée des prix de l'énergie. Toute famille ayant un contrat d'électricité domestique à la fin du mois de mars y a droit. Il n'y a pas de prime pour les contrats d'activités commerciales ou professionnelles, ni pour les résidences secondaires.

En principe, la prime est automatique

De nombreux ménages ont déjà reçu la prime automatiquement, via une réduction de la facture d'avance ou de règlement. L'allocation automatique est basée sur un échange de données entre le SPF Economie, les fournisseurs d'électricité et le Registre national. Il se peut donc que, pour certains consommateurs, la prime ne soit pas versée automatiquement. En effet, ce n'est que si toutes les données sont correctes à 100 % que la "correspondance" se fait automatiquement. Un numéro manquant ou une lettre de trop dans le nom peut perturber le processus. Ceux qui ne l'ont pas reçue automatiquement doivent introduire eux-mêmes la demande de prime, en ligne via le site https://verwarmingspremie.economie.fgov.be/public, ou par courrier.