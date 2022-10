Les commandes de mazout anormalement basses à cause des températures: "On se croirait en juillet"

Crise énergétique: une grande partie de l'aide aux ménages pour l'énergie a fini sur les comptes d'épargne

Une grande partie de l'aide accordée aux ménages par le gouvernement pour faire face à la hausse des factures d'énergie a fini sur les comptes d'épargne des familles belges, selon une étude menée conjointement par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l'Université de Gand (UGent) et dont font état De Standaard et Het Nieuwsblad jeudi.