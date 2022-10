Accueil Conso Prix energie Le prix du gaz diminue enfin: n’espérez pas une diminution de votre facture, “il est trop tôt pour se réjouir” Les prix chutent grâce à la météo, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Après des mois de mauvaises nouvelles et de scénarios catastrophes pour les ménages, une lueur d'espoir apparaît sur les marchés de l'énergie ces derniers jours. Le prix du gaz est passé pour la première fois sous la barre des 100 euros depuis des mois, avec une clôture du marché à 99,17 euros du mégawattheure. Une bonne nouvelle, certes, mais pas de quoi sauter de joie. Premièrement, on rappelle que les prix du gaz étaient de l'ordre d'une vingtaine d'euros du mégawattheure il y a un peu plus d'un an. Ensuite, rien ne dit que cette baisse va se poursuivre dans les semaines...