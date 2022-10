Accueil Conso Prix energie Le prix du gaz en baisse, les fournisseurs sous pression: “Les consommateurs n’ont pas à jouer le rôle de ‘banquiers’” S’ils ont dégainé des acomptes énormes quand les prix ont explosé, on attend l’effet inverse dans les prochaines semaines. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

On l'a dit, il ne faut pas se réjouir trop vite de la baisse des prix du gaz sur les marchés. Cela ne peut être que passager et on pourrait ne pas avoir l'occasion d'en voir les effets sur nos factures d'acompte. Cependant, il serait trop facile de dire que les fournisseurs manquent de temps pour adapter les acomptes. S'ils ont su se mettre à jour quand les prix ont grimpé, ils doivent pouvoir le faire dans ce cas-ci, qu'ils perdent de l'argent ou pas. La secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker a été claire la semaine dernière : les fournisseurs ont intérêt à adapter rapidement leurs acomptes sous peine d'actions et de sanctions. Les amendes peuvent ainsi aller jusqu'à 80 000 euros pour les fournisseurs récalcitrants et la secrétaire d'État en pointait sept il y a quelques jours. De son côté, le ministre des Indépendants...