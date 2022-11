Aides à la facture de chauffage : les clients qui s’approvisionnent en petite quantité de pellets au magasin ne devraient pas en bénéficier

On parle beaucoup des primes ou réductions liées aux factures de gaz et d’électricité, mais d’autres méthodes de chauffage font l’objet d’aides mises en place par le gouvernement fédéral, et plus précisément du SPF Économie.

Pour le chèque mazout, on a déjà eu l'occasion d'écrire qu'il se faisait attendre. Un temps fixé à 225 €, il a été augmenté pour atteindre 300 €. Que faire donc pour en bénéficier, ou pour réclamer son complément, si on a déjà touché la première prime ? "Pour ceux qui sont déjà inscrits, il ne faut rien faire et nous nous occuperons de verser le complément de 75 €. Pour les retardataires, il est donc encore temps de s'inscrire, et les 300 € seront versés en une fois." Cette extension du chèque mazout est déjà validée par un texte de loi", explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. Pour la prime "pellet" de 250 €, il va par contre encore falloir patienter… "Il n'y a pas encore de texte légal, donc on ne peut encore rien dire de concret. Mais il est prévu dans le projet de loi que ce chèque sera adressé aux personnes qui se font livrer une certaine quantité (on parle de minimum 500 kg, NdlR), soit par palettes, soit par camion souffleur." En d'autres termes, ceux qui s'approvisionnent en petite quantité en magasin n'y auront pas droit. Mais rien est encore acté.