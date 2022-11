Si l'on compare le prix moyen d'une facture d'énergie de 2021 à une de 2022, on observe une augmentation vertigineuse.

Crise énergétique: le prix des contrats d'énergie a augmenté de 95% en un an

Le prix moyen à payer pour un nouveau contrat d'énergie conclu en octobre sera de 5.988,95 euros par an, selon la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). Comparé à celui d'octobre 2021 - quand la facture globale s'élevait à 3.066,60 euros - il s'agit d'une hausse de 95,3% en un an, relate L'Echo jeudi.

Ce chiffre est aussi en hausse de plus de 17% par rapport au mois de septembre, où la facture globale estimée par la Creg était de 5.104,50 euros par an.

Pour parvenir à cette estimation, la Creg a établi un indice composite du prix des contrats variables actuels, basé sur une consommation moyenne de 17.000 kwH pour le gaz et de 3.500 kwH pour l'électricité. Ce montant est ensuite extrapolé à un an et pondéré pour les mois d'hiver afin d'obtenir un prix moyen de la facture.

Ce montant ne répercute toutefois pas encore la baisse du cours du gaz de ces dernières semaines, "étant donné que les contrats variables prennent comme référence le mois ou le trimestre précédent", précise la Creg.

C'est avant tout le prix du gaz qui alourdit la facture avec une estimation de 3.564,43 euros par an pour l'ensemble du pays, soit une hausse de près de 20% par rapport au mois précédent. La facture d'électricité est, elle, estimée à 2.424,52 euros par an pour les contrats souscrits en octobre, soit 14,37% de plus que pour le mois de septembre.