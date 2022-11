Facture d’énergie: contrat variable indexé mensuellement ou trimestriellement, lequel est le plus intéressant ? "La réponse n’est pas si simple…"

On a vite compris la différence entre un contrat fixe et un contrat variable, mais les contrats variables eux-mêmes ont plusieurs… variantes.

Ces contrats sont indexés en fonction de l'évolution des prix du marché, soit mensuellement, soit trimestriellement. Par ailleurs, les prix sont calculés sur base de différents marchés, soit le marché Dutch TTF, soit ZTP. De quoi en perdre son latin.

Variable mensuel ou trimestriel ?

La baisse récente des prix du gaz pose cette question : faut-il privilégier un contrat variable mensuel, ou trimestriel ? "La réponse n'est pas claire et nette, sourit Julie Frère, porte-parole de Test Achats. Ceux qui ont un contrat indexé trimestriellement traînent encore la flambée des prix de la fin de l'été, et ne profitent pas de la baisse des prix du gaz. Mais à un autre moment, ils auraient pu être protégés par un acompte fixé pour une période de trois mois. Le seul bon conseil, c'est de comparer presque tous les jours les prix des différentes offres, d'autant plus que les méthodes de calcul ont été uniformisées depuis le 1er novembre. Cela permet d'y voir beaucoup plus clair." Damien Ernst, lui, évoque des contrats à indexation… journalière. "Cela existe chez certains fournisseurs, et permet d'être au plus près du marché. La tendance générale est à la baisse, donc c'est évidemment intéressant."

Lire aussi : Imbroglio autour de la prime énergie de 196 € sur votre facture : ne comptez pas sur cette aide en novembre, même décembre est compromis…