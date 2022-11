Accueil Conso Prix energie Imbroglio autour de la prime énergie de 196 € sur votre facture : ne comptez pas sur cette aide en novembre, même décembre est compromis… La remise fédérale sera bien appliquée mais les fournisseurs sont informés trop lentement par l’administration. La réduction pourrait n'avoir lieu qu'en... janvier ! Van Hoof Thibaut ©BELGA

Il y a quelques jours, les nouvelles étaient bonnes au niveau politique après le vote final validant le "Forfait de base fédéral sur l’énergie" au Parlement. Un accord politique qui valide la mise en place de la mesure qui doit venir soulager les ménages pour les mois de novembre et décembre, mais aussi de janvier à mars (même si cette prolongation doit encore être validée à différents niveaux). On parle donc d’une "prime" de 135 € par mois pour le gaz, et de 61 € pour l’électricité. Mais, comme souvent, rien n’est simple pour la mise en pratique. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le processus est lent et les informations...