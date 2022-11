Nouvelles taxes pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques : "Les prosumers sont devenus des pestiférés"

Voitures électriques : le plein d'électricité est désormais plus cher que le plein d’essence, à la maison comme sur une borne publique !

Les coûts explosent avec l’envolée des prix. Et le gouvernement ne bouge toujours pas. Jusqu’à quand le gouvernement fédéral laissera-t-il les prix de l’énergie s’envoler avant d’enfin prendre des mesures structurelles pour en résoudre l’impact sur le pouvoir d’achat des citoyens ? Aujourd’hui, tous les secteurs sont concernés : l’alimentation - avec de nombreux commerces tels que des boulangeries qui doivent fermer -, la construction, l’Horeca… Mais aussi le secteur automobile. Notamment électrique. C’était pourtant l’un des principaux arguments de vente des véhicules électriques : malgré un prix d’achat plus onéreux, faire l’acquisition d’un tel véhicule revenait, sur le long terme, plus rentable qu’une voiture thermique en raison du faible coût de la recharge. (...)