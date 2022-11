Accueil Conso Prix energie Les espaces clients des fournisseurs d’énergie ne sont pas assez performants Si certains proposent des plateformes beaucoup plus complètes que d’autres, l’impact sur la facture est plus que limité. Thibaut Van Hoof Les factures d'acomptes restent difficile à lire. ©Copyright (c) 2022 Daniele Mezzadri/Shutterstock. No use without permission.

Depuis plusieurs mois, les consommateurs sont tous à la recherche de trucs et astuces pour diminuer leur facture d’énergie. Et si les fournisseurs participent à ces recherches en envoyant des articles et conseils à leurs clients pour consommer moins, il y a encore du travail à faire pour rendre les choses très concrètes. Test Achats a déjà alerté certains fournisseurs pour qu’ils proposent des espaces clients en ligne plus performants. "Nous estimons en effet que les consommateurs n’ont pas à jouer le rôle de “banquiers” pour les fournisseurs....