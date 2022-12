Froid et embargo sur le pétrole russe: voici le véritable impact sur votre portefeuille

Avec cet opérateur, vous avez toujours le contrôle

Chaque mois, les factures sont de plus en plus élevées. Le prix des courses au supermarché vous surprend toujours, et l’énergie ne vous épargne pas non plus. Qu’en est-il de votre smartphone ? Pour faire face à ces défis du quotidien, BASE fait tout pour vous aider ! De cette manière, vous gardez le contrôle de votre consommation mobile, et évitez les mauvaises surprises en fin de mois.