Lors de sa révision triennale, la Commission des Provisions Nucléaires (CPN) a annoncé une augmentation de 3,3 milliards d’euros, dont 2,9 milliards pour Synatom et 0,4 milliard pour Electrabel. "ENGIE considère l’augmentation de 2,9 milliards d’euros injustifiée et soumettra une proposition ajustée dans les 60 jours", a réagi l'entreprise. "Les augmentations ne tiennent compte ni du comparatif et du contexte existants à l'échelle européenne, ni du fait que les provisions établies excéderont probablement les coûts de démantèlement et de gestion du combustible usé."

Par ailleurs, Engie rappelle "qu'en raison du retard des autorités belges dans la mise en œuvre des solutions de gestion des déchets nucléaires, y compris les déchets de faible activité, ENGIE encourt des surcoûts qui, à ce jour, sont évalués à 1,3 milliard d’euros", continue le communiqué. "ENGIE examine les voies de recours à l’encontre des pouvoirs publics pour obtenir une nécessaire clarification de la réglementation et recouvrer le préjudice correspondant."

Concrètement, l'entreprise explique qu'elle "soumettra une proposition adaptée afin d'ouvrir des discussions qui devraient aboutir au plus tard fin mars 2023. ENGIE et ses filiales évalueront ensuite l’opportunité de soumettre un recours auprès de la Cour des marchés, dans les 30 jours".