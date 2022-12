Pour livraison vendredi, le prix moyen de l'électricité pour la Belgique est de 16,77 euros par MWh, sur l'Epex Spot. Le prix est le plus élevé pour la tranche horaire 17h-18h (31,91 euros), et le moins entre 4h et 5h du matin (0,57 euro). La moyenne journalière pour la Belgique est la plus basse de cette année, il faut remonter au 31 décembre 2021 pour avoir un prix "day ahead" plus bas (moyenne de 9,68 euros/MWh).

La baisse des prix est la conséquence d'une météo venteuse qui a favorisé la production d'énergie éolienne, alors que beaucoup d'entreprises sont fermées durant les fêtes et ne consomment donc pas. Ces conditions se combinent avec des températures douces.

Sur le plan du gaz, une légère remontée était observée jeudi sur la bourse TTF. Pour livraison en janvier, on tournait autour des 84 euros par MWh en milieu de journée. On était sous les 80 euros mercredi. Les prix restent cependant à un bas inconnu depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février dernier.

Les prix plus bas sur les marchés de gros n'auront qu'un impact différé sur la facture des particuliers.