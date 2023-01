Les prix de l’énergie continuent de baisser: les fournisseurs réfléchissent à de nouveaux types de contrats pour les années à venir

Cela fait du bien à écrire, les bonnes nouvelles s’enchaînent sur le front de la crise énergétique. En moins d’un mois, les prix sont passés d’une tranche comprise entre 120 et 140€ du mégawattheure, à moins de 70€. De quoi réduire la facture des ménages et voir l’avenir un peu plus sereinement, même si rien n’est gagné. “, concède...