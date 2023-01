"Je crains une forte hausse du prix du diesel": les raisons de l’inquiétude de Damien Ernst

”Le prix du baril de pétrole n’est pas en train d’exploser, celui du diesel continue insidieusement d’augmenter. Et c’est principalement lié au fait qu’il y a un manque de capacité de raffinage pour le diesel en Europe et qu’on manque de pétrole lourd pour faire du diesel”, explique Damien Ernst, qui évoque avec pessimisme la date du 5 février. C’est en effet à ce jour qu’entrera en vigueur l’embargo sur les produits pétroliers raffinés russes (l’interdiction sur le pétrole brut est en place depuis le 5 décembre). Les problèmes liés à la capacité de raffinage du pétrole en Europe seront donc encore plus importants à partir de ce moment-là. “Le monde ne peut pas se passer du diesel russe actuellement, et avec cet embargo qui arrive, je crains que le marché du diesel se tende, que le prix parte significativement à la hausse et que pendant des mois et des mois, on se retrouve avec un prix plus élevé que ce que l’on a actuellement”, affirme le spécialiste de l’énergie.

"Tout va dépendre des Russes"

Mais à quel point pourrait augmenter le diesel ? “Je n’ai pas envie de donner un chiffre au hasard”, répond Damien Ernst, avant d’évoquer le facteur qui sera déterminant dans cette hausse probable : “Tout cela va dépendre des latitudes des Russes et de la manière dont ils vont refourguer à d’autres endroits le diesel qu’ils envoyaient en Europe ou aux États-Unis. Si la Russie n’y arrive pas, le prix du diesel peut grimper très, très haut”. “Il y aura juste un manque de diesel et, un peu comme on l’a observé avec le gaz, le phénomène suivant pourrait avoir lieu : le prix va fortement grimper, pour tuer quelque peu la demande et ensuite rééquilibrer les marchés”, poursuit-il.

Pour Damien Ernst, il est important – dans la mesure du possible -, d’anticiper cette hausse du prix du diesel. Comment ? “Face à ce risque, je conseille aux personnes qui ont une chaudière à mazout et qui le peuvent, de jouer la sécurité en remplissant leur chaudière maintenant, avant d’avoir l’entrée en vigueur de l’embargo russe”.