Factures d’énergie, les régularisations commencent à tomber, et c’est moins grave que prévu : les fournisseurs nous ont-ils pris pour des banquiers ?

Ces dernières semaines, les nouvelles sont plutôt bonnes sur le front de la crise énergétique. Les prix du gaz ont fortement chuté sur les marchés, et la situation semble se stabiliser. On tourne depuis quelques semaines désormais entre 55 et 60€ du mégawattheure. On est très loin des records...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous