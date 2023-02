Factures d’énergie, nouveaux contrats : comment bien calibrer l’acompte que vous payez mensuellement en 2023

Les prix de l’énergie baissent et les nouvelles sont meilleures qu’il y a quelques mois. Si la crise n’est pas terminée, on peut commencer à envisager la suite avec un peu plus d’optimisme, ou du moins de calme. Dans les semaines et mois à venir, on peut espérer voir les tarifs baisser encore un petit peu sur les marchés, pour passer de 55 à 60€ actuels, à environ 40€. Comme Damien Ernst l’expliquait il y a quelques semaines, on parlera de crise tant qu’on ne descendra pas sous les 40€ du mégawattheure.