La fermeture de Tihange entraîne une légère hausse du prix de l'électricité

Depuis mercredi, notre pays dispose de 1 000 mégawatts de capacité en moins car le réacteur nucléaire Tihange 2 ne fournit plus d'électricité. En septembre, Doel 3 était déjà déconnecté du réseau. Donc deux gros réacteurs en moins qui peuvent fournir de l'électricité à notre pays. "Cela fait une certaine différence", a déclaré le commerçant.

Sur le marché à court terme, l'électricité fournie ce vendredi coûtera 143,44 euros par mégattheure dans notre pays. C'est plus cher que dans tous les pays voisins : Les Pays-Bas cotent à 138 euros, la France à 140 et l'Allemagne à 102 euros. Pour le prix de la livraison ce jeudi, la Belgique est la plus chère après la France.

L'Allemagne peut bénéficier de beaucoup d'énergie éolienne, tandis qu'en France, la capacité des réacteurs nucléaires a augmenté pour atteindre le chiffre "confortable" de 46 gigawatts, alors qu'il ne fait pas trop froid non plus.

La Belgique, quant à elle, a dû se passer de 1 000 MW depuis mercredi. "Nous avons renoncé à un peu de notre indépendance en matière de prix avec la fermeture", a déclaré Matthias Detremmerie, négociant en électricité et en gaz naturel chez le fournisseur Elindus.

Cela signifie que, dans des conditions où l'énergie produite par les panneaux solaires et les éoliennes n'est pas trop importante, la fermeture de Tihange 2 permettra d'économiser "quelques euros à des dizaines d'euros par mégawattheure", a déclaré le négociant.

Dans les périodes où il y a beaucoup de vent et de soleil, les prix et les différences avec les pays voisins seront beaucoup plus faibles.