Paré pour l’avenir

Faciliter la vie

À l’avenir, il deviendra vraisemblablement de plus en plus intéressant de consommer un maximum de sa propre électricité et d’éviter des périodes de pics de consommation. Vous pourrez le vérifier vous-même, ou vous faciliter la vie avec un système smart home, comme Niko Home Control. Un système qui peut d’ailleurs être installé tant lors d’une nouvelle construction que dans une habitation existante.

Gagner de l’argent sur la consommation d’électricité

Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de choses changent chez les fournisseurs d’électricité. Pour cela, il faut faire un zoom arrière. Les prix élevés de l’énergie et l’insécurité qui règne sur le marché ont réveillé beaucoup de gens. Nous devons le plus rapidement possible nous affranchir des combustibles fossiles et augmenter la production d’énergie renouvelable. Cette évolution était déjà en cours, mais elle est passée à la vitesse supérieure. Cela vaut également pour les adaptations du réseau électrique.

Votre propre électricité, c'est le mieux

L’électricité verte issue de l’éolien et du solaire est parfois abondante et parfois très rare – et en outre pas toujours aux moments où nous consommons beaucoup et peu d’électricité respectivement. Ce qui explique que nous évoluons vers un système où chacun doit consommer un maximum de sa propre électricité et où nous sommes encouragés à éviter les pics dans la consommation. En Flandre, le tarif capacitaire, qui encourage les gens à éviter les pics d’électricité (car vous paierez plus), a entre-temps déjà été instauré. Il pourrait être suivi, à l’avenir, de tarifs d’électricité dynamiques. L’électricité coûterait alors plus chère lorsqu’elle se fait rare, mais il y aurait aussi des moments où vous seriez payé pour en retirer.

La solution

Mais comment s’assurer que ces changements vous soient profitables ? Niko Home Control, le système d’automatisation domestique de fabrication belge, est entièrement paré pour répondre à ces tendances d’aujourd’hui et de demain, confie le Segment Marketing Manager Leon Theune. "Dès le début, il y a désormais 25 ans, l’efficacité énergétique a fait partie intégrante de notre solution d’automatisation domestique : l’éclairage qui s’allume ou s’éteint automatiquement, les stores qui descendent automatiquement pour éviter d’activer la climatisation. Grâce au mode solaire, nous offrons la possibilité d’opter pour une autoconsommation maximale de votre propre énergie solaire, car c’est plus intéressant que de la réinjecter dans le réseau. Le système permet également de faire du ‘peak shaving’, c’est-à-dire de stabiliser et d’éviter les périodes de pics d’électricité."

Installez maintenant le kit de démarrage énergie de Niko Home Control et commencez directement à économiser de l’énergie.

En savoir plus ? www.niko.eu/energy