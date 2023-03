Énergie: les primes de janvier, février et mars arrivent... au contraire des nouveaux contrats fixes !

On l’a écrit à plusieurs reprises, la barre des 40 € est symbolique puisqu’elle constitue un seuil qui permettrait de parler de fin de crise. Bien entendu, il faudra que cette baisse se stabilise sur le long terme, et avec la guerre en Ukraine et le fonctionnement des marchés, on ne peut jamais rien promettre. Toujours est-il qu’à la fin de l’hiver, les nouvelles sont bonnes pour le printemps et l’été.

Mais, attention, les prix restent environ trois fois plus élevés qu’avant cette crise énergétique. Tout n’est donc pas gagné, et les aides prévues par le gouvernement fédéral sont toujours nécessaires pour de nombreuses familles. On pense d’ailleurs à ces primes de 196 € (135 € pour le gaz et 61 € pour l’électricité, NdlR) prévues pour les mois de janvier, février et mars, qui vont enfin arriver, comme nous l’ont confirmé les différents fournisseurs. Luminus, Mega, Engie ou encore TotalEnergies promettent que tout sera réglé dans les semaines à venir. “Ce sera le cas à partir de ce mercredi, nous venons de recevoir l’argent de la part de l’État fédéral. Pour ceux qui ont déjà reçu leur facture du mois de mars, ce sera donc pour début avril”, détaille Olivier Desclée, porte-parole d’Engie.

”Nous avons commencé à régler les primes le mardi 14 février. Luminus procède automatiquement à ce règlement avec les avances, le règlement ou les éventuels encours du client. Cette opération se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023. Tout ce qui n’aura pas été réglé d’ici là et qui restera donc en suspens sera versé sur le compte du client au plus tard le 18 avril”, précise de son côté Luminus. Un délai qui sera similaire chez Mega, puisque ce sont les factures de mars qui tiendront compte des primes, soit les acomptes du mois d’avril. Enfin, TotalEnergies indique que tout est en cours. “Nous n’avons pas attendu de recevoir l’argent de l’État pour le verser à nos clients”, lance Tom Claerbout, porte-parole du fournisseur.

Contrats fixes : il faudra encore attendre quelques semaines, au moins

Les choses vont donc dans le bon sens, même si on pourra regretter encore une fois ce long délai dû à une lenteur politique et administrative. Mais que faut-il attendre au niveau de l’offre pour les semaines et mois à venir. Des prix qui se maintiennent permettent d’espérer le retour de contrats fixes, c’est d’ailleurs une demande claire de Test Achats, notamment, mais cela ne sera pas si simple. “Nous constatons que la demande pour ce type de contrat n’a jamais cessé. Pour des raisons de confidentialité commerciale, nous ne pouvons communiquer de chiffres ni d’autres précisions. Merci de votre compréhension”, communique laconiquement Luminus.

Chez Mega, une offre limitée aux “clients fidèles” avait été émise il y a un mois, mais elle n’était pas très intéressante. Il n’y a d’ailleurs pas de nouvelle offre du genre dans les cartons. “Avec l’arrivée du printemps, l’envie de se protéger d’une hausse des prix est moins présente chez les consommateurs. Nous analysons le marché, mais il faudra que cette stabilité soit plus longue pour lancer une offre fixe publique”, indique Elsie Van Linthout, porte-parole de Mega.

Chez Engie, on indique que les paramètres sont nombreux pour relancer une offre fixe. “Cela dépend de multiples facteurs, mais on suit le marché de près. Ce marché est très volatil, il faut aussi voir si les volumes sont suffisants pour promettre des prix intéressants. Tout est encore trop flou actuellement.”