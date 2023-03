Énergie : pourquoi le nouveau contrat fixe d’Engie n’est pas une excellente affaire... mais amène de bonnes nouvelles

Le retour d’un contrat fixe est évidemment une bonne nouvelle pour les consommateurs, surtout venant d’Engie. “Il s’agit du principal acteur du marché, et cela va sans doute provoquer un effet domino, espère Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats. Les autres fournisseurs vont sûrement suivre l’exemple d’Engie, et ceux qui proposaient déjà des formules fixes – comme Luminus – vont sans doute revoir leurs tarifs, qui restent trop élevés.”

En ce qui concerne les tarifs proposés par Engie, le fournisseur n’a pas encore donné tous les détails. “On en saura plus dans les prochains jours, et il faudra encore faire quelques calculs, mais il semble que le tarif proposé soit au niveau du tarif variable le plus cher, poursuit-il. Il ne s’agit donc pas d’une super bonne affaire pour les consommateurs, mais cela offre une sécurité. Par les temps qui courent, on paye en quelque sorte le choix de la sécurité absolue pour un an.”

Par ailleurs, un changement est également à observer du côté des contrats variables, puisque la formule “Easy Variable” sera désormais indexée mensuellement et non trimestriellement. “C’est plutôt une bonne nouvelle car les prix sont à la baisse. Cela veut dire que les acomptes diminuent aussi et qu’il ne faudra pas attendre trois mois pour voir un changement. C’est donc positif, mais seulement si les prix continuent à baisser”, complète Jean-Philippe Ducart.

Plus globalement, cette annonce d’Engie montre que la crise énergétique semble aller dans le bon sens. “Si Engie décide de passer au fixe, c’est qu’ils ont assez d’indications rassurantes au niveau des marchés. Les prix sont stables depuis de nombreuses semaines et cela offre de nouvelles possibilités. Pour Test Achats, les choses vont donc dans le bon sens et les choses bougent enfin après notre pétition.”

Pour rappel, seuls Luminus et Mega proposent des contrats fixes pour le moment, mais à des tarifs très élevés qui refroidissent beaucoup de clients. L’offre d’Engie va donc permettre d’apporter un peu de concurrence sur ce segment, en attendant les autres fournisseurs. Et s’il ne faut pas s’attendre à des contrats fixes à prix cassés, on peut espérer que la différence ne soit pas trop grande avec un contrat variable.