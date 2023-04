Énergie : les nouveaux contrats fixes jusqu’à 45 % plus chers que les contrats variables

Mais faut-il se ruer sur ces offres fixes ? Test Achats a fait le calcul, et il vaut mieux rester prudent. “Le contrat Optifix de Luminus (factures numériques et service clientèle en ligne uniquement) qui est le moins cher. Pour ce contrat, les consommateurs paient 808 euros pour l’électricité et 1 318 euros pour le gaz naturel (pour l’énergie uniquement, hors frais de transport et taxes). Engie Easy Fixed et Luminus Comfy sont respectivement plus chers de 166 et 180 euros pour la combinaison électricité-gaz. Mega Cosy Fixed est le plus cher : 934 euros pour l’électricité et 1 476 euros pour le gaz naturel. Cela s’explique en partie par la redevance fixe très élevée, que le client paie par année entamée : 137,80 euros par énergie”, détaille l’association de défense des consommateurs.

Avec de tels tarifs, la différence est donc grande avec les contrats variables proposés actuellement. “Par exemple, le produit d’électricité variable DATS24 (Colruyt Group) a un prix estimé à 643 euros pour l’électricité et à 1110 euros pour le gaz. Cela signifie que les produits fixes sont de 26 % (Luminus Optifix) à 45 % (Mega Cosy Fixed) plus chers pour l’électricité et de 19 % à 33 % pour le gaz. Concrètement, pour une consommation moyenne d’électricité et de gaz, le client paie donc de 373 euros (Luminus Optifix) à 657 euros (Mega Cosy) de plus sur une base annuelle par rapport au produit variable de DATS24”, apprend-on.

Évidemment, ces prix variables sont soumis aux lois du marché et peuvent évoluer d’un mois à l’autre. Il faut donc faire le choix de mettre le prix pour se protéger.