Le marché du gaz semble avoir atteint un point d’équilibre mais prudence: "Tout n’est pas gagné pour autant"

Cela maintenant plus de trois mois que les prix du gaz sont à la baisse sur les marchés. Depuis le dernier pic à 149€ enregistré le 7 décembre 2022, la tendance est à la baisse et les prix sont descendus jusqu’à 39€, la semaine dernière. Depuis lors, on voit les courbes osciller autour de 42€ du mégawattheure. Les nouvelles sont donc plutôt bonnes, même si on reste encore loin des 15 à 20€ qui représentaient la moyenne, avant la flambée des prix. On tourne tout de même autour du tarif qui était pointé comme celui de basculement vers la fin de la crise, soit 40€. Sommes-nous donc vers la fin de la crise ? Vers une nouvelle normalité ? “On a atteint un point d’équilibre du marché ces dernières semaines, et cela s’explique par différents phénomènes, explique Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège. D’une part, l’Europe a trouvé de nouvelles sources d’approvisionnement, et les ménages ainsi que l’industrie ont réduit leur consommation. Mais, attention, on observe une reprise de l’activité et donc de la consommation, et c’est cela qui fait qu’on ne revient pas à des prix plus bas. Les gens ont bien compris que le pire est derrière nous, mais tout n’est pas gagné pour autant.”