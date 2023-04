Le paiement du forfait de base énergie reporté au 18 avril, de nombreux consommateurs encore recalés par le SPF Économie

Pour la baisse de la TVA à 6 %, les fournisseurs avaient parfois mis plusieurs mois pour adapter les acomptes. Heureusement, ces retards n’avaient pas eu de conséquences sur les factures de régularisation. Pour la prime chauffage de 100€, elle était promise à partir d’avril et était plutôt arrivée durant l’été 2022. Certains, même s’ils sont rares, l’attendent toujours, tantôt à cause d’un oubli du fournisseur, tantôt à cause d’un refus du SPF Économie.

En ce qui concerne le forfait de base énergie, soit la prime de 61€ par mois pour l’électricité et 135€ par mois pour le gaz, le dossier a connu pas mal de remous. La première phase concernait novembre et décembre et les primes ont finalement été versées en une seule fois, souvent à la fin du mois de décembre. On pouvait espérer que la mise en place serait plus facile pour janvier, février et mars, mais il n’en est rien.

Au lieu de trois versements, les consommateurs ont reçu la promesse d’un versement unique avant le 1er avril. Si c’est bien le cas pour une partie des consommateurs, des milliers d’autres attendent toujours. Il ne s’agit que d’un petit délai pour certains, mais d’autres sont tout simplement considérés comme non-éligibles. C’est le cas de François, qui nous a contactés. “Je me suis connecté sur mon compte client Engie pour vérifier que tout était en ordre, étant donné que je ne voyais rien arriver sur mon compte en banque, explique-t-il. J’ai découvert que, selon Engie, je n’étais pas considéré comme bénéficiaire du forfait de base pour janvier, février et mars. Pourtant, je rentre bien dans les critères et j’ai bien perçu cette prime pour novembre et décembre.”

Il a alors passé un coup de fil à son fournisseur. “J’ai changé de fournisseur mi-décembre, et je me suis dit que l’erreur devait venir de là. Chez Engie, on a vérifié les listes du SPF Économie qui envoie les données des clients bénéficiaires ou non, et on m’a confirmé que je n’en faisais pas partie.”

Il a alors contacté le SPF Économie. “J’ai dû appeler cinq fois et attendre près d’une heure pour tomber sur quelqu’un, souffle-t-il. À ce moment-là, on m’a dit que de nouvelles listes devaient être envoyées aux fournisseurs pour compléter celles déjà fournies et que les fournisseurs avaient jusqu’au 18 avril pour payer.”

Voilà donc la date initiale repoussée de 17 jours, sans avoir la garantie de faire partie des prochaines listes du SPF. “On m’a expliqué que si je n’avais pas reçu l’argent le 18 avril, je pouvais remplir une réclamation en ligne, mais seulement à partir du 23 avril, sur le site du SPF Économie.”

Voilà qui promet encore quelques mauvaises surprises… Dernier élément : les copropriétés attendent toujours le paiement de la première prime, et on ne parle pas du forfait de base.